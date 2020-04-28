لأول مرة.. إيران تنتج مضخة ضغط عالي لأنظمة تحلية مياه البحر

ووفقا لمعاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء، فإن تصميم وانتاج المضخة من قبل خبراء هذه الشركة الإيرانية القائمة على المعرفة، تم في عام قفزة الإنتاج، بدعم من المركز الوطني لدعم المشاريع التقنية الضخمة، ولجنة تنمية المياه ومكافحة الجفاف وتآكل التربة وحماية البيئة.

وكان انتاج هذه المضخة من الأولويات المدعومة من قبل لجنة تنمية المياه ومكافحة الجفاف وتآكل التربة وحماية البيئة التابعة لمعاونية العلوم والتكنولوجيا بمكتب رئاسة الجمهورية، حيث نجح الخبراء الإيرانيون في التوصل الى تكنولوجيا وانتاج هذا النوع من المضخات وأصبح الآن، إنتاج هذه المضخات ممكنا داخل البلاد بهدف سد حاجة صناعات البنية التحتية في ايران و الإكتفاء ذاتيا فيما يتعلق بانتاج واحدة من المعدات المستخدمة في أنظمة تحلية المياه.

وقال منفذ هذا المشروع البحثي علي رحيميان مشهدي، إن هذه المضخة المتطورة تظهر أهميتها في تحلية المياه السطحية والجوفية كما ان استخدامها يصبح أكثر اهمية في التعامل مع أزمة قلة المياه، خاصة في المناطق الجافة وشبه الجافة مثل إيران لمعالجة المياه المالحة.

وقال إن التناضح العكسي (Reverse Osmosis) والذي يعرف باختصار RO، هو تقنية حديثة تعد المياه المالحة للعديد من الأغراض، بما في ذلك استخدام المياه في قطاع الصناعة ومياه الشرب.

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