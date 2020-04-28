وزير الصناعة : استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية ضرورة في صناعات التعدين

وفي تصريحه اليوم الثلاثاء خلال اللقاء مع الرئيس الجديد لمنظمة النظام الهندسي للتعدين في ايران، نوّه رحماني بالفرص الجيدة المتاحة للصناعات المنجمية الايرانية، وضرورة توظيفها لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال.

كما اشار الى خطة الطريق التي اعدت العام الماضي بوزارة الصناعة لتطوير الصناعات المنجمية في البلاد؛ مؤكدا ان الوزارة وضعت في هذا السياق على سلم برامجها للعام الحالي، تطوير عمليات الاستكشاف واحياء وتفعيل المناجم الصغيرة، الى جانب تطوير واعادة تحديث المناجم في انحاء البلاد، وايضا تعزيز بيانات الموقع الوطني الالكتروني للعلوم الجيولوجية بهدف رفع المستوى المعرفي للشعب حول الصناعات المنجمية في ايران.

ولفت رحماني الى ان وزارة الصناعة تعول على دور القطاع الخاص في صناعات التعدين، بما يستدعي من اصحاب المؤسسات المدنية تعزيز دورها الفاعل في هذا السياق.

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