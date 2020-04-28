الرئيس روحاني : الشعب يحترم اراء المختصين الصحيين لمكافحة كورونا في البلاد

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه بمدراء رابطات العلوم النفسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

واضاف : ان الشعب الايراني يدرك تماما بان تصريحات وزير الصحة او سائر مسؤولي الشؤون الصحية في ظل الظروف الراهنة، تنطلق من مستوى المسؤولية للحفاظ على سلامة البلاد وايضا الكفاءات المرموقة التي يتمتعون بها؛ اذن فهو يعول كثيرا على هذه الآراء ويمتثل اليها.

وتطرق رئيس الجمهورية الى التداعيات السلبية والمخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في ايران؛ مؤكدا ان هذه التداعيات لم تنحصر بالجانب الصحي والعلاجي، وانما طالت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وادت الى تغيير شامل في نمط حياتنا.

كما اشار الى اثار الحظر التي وصفها بالجسيمة على مدى العقود الاربعة الماضية في ايران، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة حيث انتشار فيروس كورونا؛ مبينا انه ليس هناك حليف سوى الشعب نفسه، وان الصمود والتكاتف هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمات والتعويض عن الخسائر الناجمة باقل كلفة وفي اسرع وقت ممكن.

انتهى ** ح ع