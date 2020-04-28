٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٨:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83768650
٠ Persons

سمات

الرئيس روحاني : الشعب يحترم اراء المختصين الصحيين لمكافحة كورونا في البلاد

الرئيس روحاني : الشعب يحترم اراء المختصين الصحيين لمكافحة كورونا في البلاد

طهران / 28 نيسان /ابريل / ارنا – قال رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" : ان الشعب الايراني، وفي سياق مكافحة فيروس كورنا، ابدى احتراما كبيرا الى اراء المختصين بالشؤون الصحية في البلاد وعوّل على كفاءاتهم، والى جانب ذلك جاءت مساندة العلماء الاجلاء لتحقيق الانجازات الملحوظة في هذا الخصوص.

جاء ذلك في تصريح ادلى به الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء خلال اجتماعه بمدراء رابطات العلوم النفسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

واضاف : ان الشعب الايراني يدرك تماما بان تصريحات وزير الصحة او سائر مسؤولي الشؤون الصحية في ظل الظروف الراهنة، تنطلق من مستوى المسؤولية للحفاظ على سلامة البلاد وايضا الكفاءات المرموقة التي يتمتعون بها؛ اذن فهو يعول كثيرا على هذه الآراء ويمتثل اليها.

وتطرق رئيس الجمهورية الى التداعيات السلبية والمخاطر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في ايران؛ مؤكدا ان هذه التداعيات لم تنحصر بالجانب الصحي والعلاجي، وانما طالت الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وادت الى تغيير شامل في نمط حياتنا.

كما اشار الى اثار الحظر التي وصفها بالجسيمة على مدى العقود الاربعة الماضية في ايران، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة حيث انتشار فيروس كورونا؛ مبينا انه ليس هناك حليف سوى الشعب نفسه، وان الصمود والتكاتف هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الازمات والتعويض عن الخسائر الناجمة باقل كلفة وفي اسرع وقت ممكن.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 0 =