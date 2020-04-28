مراجعة الموازنة الجديدة بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية

طهران/27 نيسان/أبريل/إرنا- تبادل الرئيسان الإيراني حسن روحاني والصيني شي جين بينغ مشاعر المواساة والتضامن بوفاة العديد من مواطني البلدين إثر الإصابة بكورونا، وأعربا عن أملهما في تحقيق النجاح في السيطرة على إنتشار هذا الوباء، مؤكدين تعزيز التعاون الثنائي بين طهران وبكين في القطاع الصحي من أجل مكافحة كورونا وتبادل الخبرات والإنجازات البحثية لخبراء البلدين في هذا الصدد.