مناقشة الميزانية الجديدة بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية

وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع حضره كل من وزير الإقتصاد والمالية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ومحافظ المصرف المركزي، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية، وأمين الخزينة العامة للبلاد.
وناقش الإجتماع حالة الميزانية للعام الجاري وسبل توفير الإيرادات والترشيد في قطاعات الإنفاق وأساليب توزيع الأوراق المالية الحكومية في عام 1399 وذلك على خلفية الوضع الراهن في البلاد.
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طهران/28 نيسان/أبريل/إرنا- انعقد مساء اليوم الثلاثاء إجتماع لمناقشة الميزانية العامة للعام الحالي (1399 الهجري-الشمسي/بدأ في 21 آذار-مارس) برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري.
وأفاد الموقع الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بأن الإجتماع حضره كل من وزير الإقتصاد والمالية، ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، ومحافظ المصرف المركزي، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية، وأمين الخزينة العامة للبلاد.
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