170 طبيبا في العالم يوقعون عريضة احتجاج ضد الحظر الامريكي غير الإنساني

وافادت القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دبي، ان هؤلاء الاطباء اكدوا في عريضتهم، بأن الحظر الجائر والمناقض للحقوق الانسانية التي تمارسه امريكا رغم تفشي وباء كورونا اليوم، يهدد حياة الكثيرين من المدنيين الابرياء والكوادر العلاجية.

وطالب الاطباء الموقعون على عريضة الاحتجاج، كلاّ من الامين العام للامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، باستخدام كافة الآليات القانونية لارغام الحكومة الامريكية على الغاء حظرها الاحادي وغير الانساني.

علما، ان الحظر الامريكي ادى الى عقبات ومشاكل كثيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** ح ع

