٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٩:٤٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83768712
٠ Persons

170 طبيبا في العالم يوقعون عريضة احتجاج ضد الحظر الامريكي غير الإنساني

170 طبيبا في العالم يوقعون عريضة احتجاج ضد الحظر الامريكي غير الإنساني

طهران/ 28 نيسان / ابريل / ارنا – بعث 170 شخصا من الاطباء والجراحين بمتخلف التخصصات في انحاء العالم، عريضة احتجاج خطابا الى الامين العام للامم المتحدة، ضد الحظر الامريكي الجائر والمناوئ لحقوق الانسان.

وافادت القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الايرانية في دبي، ان هؤلاء الاطباء اكدوا في عريضتهم، بأن الحظر الجائر والمناقض للحقوق الانسانية التي تمارسه امريكا رغم تفشي وباء كورونا اليوم، يهدد حياة الكثيرين من المدنيين الابرياء والكوادر العلاجية.

وطالب الاطباء الموقعون على عريضة الاحتجاج، كلاّ من الامين العام للامم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، باستخدام كافة الآليات القانونية لارغام الحكومة الامريكية على الغاء حظرها الاحادي وغير الانساني.

علما، ان الحظر الامريكي ادى الى عقبات ومشاكل كثيرة للجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** ح ع     
 

تعليقك

You are replying to: .
4 + 6 =