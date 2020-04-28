وزير الطرق الايراني: 230 الف وحدة سكنية قيد الانشاء في اطار المشروع الوطني للاسكان

وقال اسلامي في تصريح له اليوم الثلاثاء، ان الانشطة العمرانية لبناء هذه الوحدات السكنية قد بدات وهي تنفذ في مختلف مناطق البلاد؛ من "برند" و"برديس" (في محافظة طهران) حتى جابهار (بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران).

واشار وزير الطرق واعمار المدن الى ان فترة تسديد التسهيلات من قبل المستفيدين منها تتراوح بين 12 الى 15 عاما واضاف، انه تم لغاية الان تسليم مليوني وحدة سكنية للمواطنين في اطار مشروع "مهر" للاسكان في البلاد.

واوضح بانه سيتم في غضون الايام القادمة البدء بانشاء 13 الف وحدة سكنية لمنتسبي وزارة التربية والتعليم وقال ان منظومة العقارات والاسكان تم تسليمها لمنظمة الشؤون الضريبية.

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