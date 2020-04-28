اتحاد الكرة الايراني ينفي اشاعة التفاوض مع المدرب الايطالي ستراماتشوني

وقال علوي في تصريح له الثلاثاء حول اشاعة الاتصال والتفاوض من قبل اتحاد كرة القدم الايراني مع المدرب ستراماتشوني، انه لم يتم اي اتصال من قبل مسؤولي اتحاد كرة القدم الايراني مع ستراماتشوني. هذه اشاعة كاذبة بعيدة عن الحقيقة ونحن ننفيها.

واضاف، انه بناء على ذلك مازال دراغان سكوتشيتش مدربا للمنتخب الوطني الايراني ونحن ننفي رسميا اي تكهنات حول اتصال الاتحاد مع مدربين اخرين.

يذكر ان اشاعات اخرى جرى تداولها سابقا حول تولي المدرب الارجنتيني غابريل كالديرون قيادة المنتخب الوطني الايراني.

يشار الى ان المدرب الايطالي ستراماتشوني تولى تدريب فريق استقلال طهران لفترة من الوقت خلال الموسم الجاري للدوري الايراني الممتاز، وحقق معه نتائج ممتازة.

كما تولى المدرب الارجنتيني غابريل كالديرون تدريب فريق برسبوليس خلال الموسم الجاري وحقق معه نتائج ممتازة ايضا لكنه تركه لخلافات مع ادارة النادي.

اما المدرب سكوتشيتش فقد تم اختياره مدربا للمنتخب الوطني بعد انهاء العقد مع المدرب البلجيكي مارك فيلموتس الذي لم يحقق نتائج جيدة في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى المونديال اذ خسر امام العراق في عمان 2-1 وامام البحرين في المنامة 1-0.

وتحل ايران في الوقت الحاضر في المركز الثالث بـ 6 نقاط من الفوز على هونغ كونغ 2-0 وكمبوديا 14-0 والخسارة امام البحرين 1-0 والعراق 2-1 فيما يتصدر العراق المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات وتاتي البحرين في المركز الثاني برصيد 9 نقاط من 5 مباريات ايضا.

انتهى ** 2342