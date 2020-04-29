الرئيس روحاني : نهاية جائحة كورونا غير معلومة

وفي كلمته امام جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء ، أكد روحاني على ضرورة مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية والاستمرار بالعمل والانتاج في اطار الحيطة والحذر اللازمين لمواجهة انتشار الفيروس ، مضيفا : كنا نقول أبقوا في بيوتكم واليوم نقول ابقوا فيها عند الضرورة.

وحول تقسيم البلاد الى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء ، أكد روحاني أن هذا لايعني ان المناطق البيضاء تترك الالتزام بالتعليمات الصحية ، وانما عليها الالتزام اكثر بهذه التعليمات لتحافظ على نظافتها من الفيروس .

وتابع قائلا : بما انه لايوجد دواء لمرض كورونا ، ولايوجد لقاح للوقاية من الفيروس ، أذن فأن الواجب الاول يقع على عاتقنا في تطبيق كل ما يمكن ان يبعدنا عن الاصابة ، وفي حال وقوعها يتحول الأمر الى الكوادر الطبية التي تقوم بواجباتها على أكمل وجه.

انتهى** 2344