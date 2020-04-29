٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83769211
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /29 نيسان/ ابريل /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الاربعاء على الشكل التالي :

اجمالي عدد الاصابات : ۳,۱۳۸,۹۸۹ شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : ۲۱۸,۰۱۳  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين : ۹۵۶,۰۹۴شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون : ۱,۰۳۵,۷۶۵ - الوفيات : ۵۹,۲۶۶ - المتعافون :۱۴۲,۲۳۸

اسبانیا، المصابون : ۲۳۲,۱۲۸ - الوفيات :۲۳,۸۲۲  - المتعافون :۱۲۳,۹۰۳

ايطاليا، الاصابات : ۲۰۱,۵۰۵ – الوفيات :۲۷,۳۵۹ - المتعافون : ۶۸,۹۴۱

فرنسا، المصابون : ۱۶۵,۹۱۱- الوفيات : ۲۳,۶۶۰- المتعافون : ۴۶,۸۸۶

المانيا ، المصابون : ۱۵۹,۹۱۲  الوفيات : ۶,۳۱۴– المتعافون :۱۱۷,۴۰۰

بريطانيا، المصابون : ۱۶۱,۱۴۵الوفيات  :۲۱,۶۷۸  المتعافون  : -

تركيا، المصابون :۱۱۴,۶۵۳ – الوفيات:۲۹۹۲– المتعافون: ۳۸,۸۰۹

ایران، المصابون :۹۲،۵۸۴ -  الوفيات :۵۸۷۷ - المتعافون : ۷۲،۴۳۹

روسيا، المصابون :  ۹۳,۵۵۸– الوفيات: ۸۶۷– المتعافون :۸,۴۵۶ 

الصين، المصابون : ۸۲,۸۵۸ الوفيات :۴,۶۳۳ - المتعافون :۷۷,۵۷۸

انتهى** 1453

    

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