آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

اجمالي عدد الاصابات : ۳,۱۳۸,۹۸۹ شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : ۲۱۸,۰۱۳ شخصا
- اجمالي عدد المتعافين : ۹۵۶,۰۹۴شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : ۱,۰۳۵,۷۶۵ - الوفيات : ۵۹,۲۶۶ - المتعافون :۱۴۲,۲۳۸
اسبانیا، المصابون : ۲۳۲,۱۲۸ - الوفيات :۲۳,۸۲۲ - المتعافون :۱۲۳,۹۰۳
ايطاليا، الاصابات : ۲۰۱,۵۰۵ – الوفيات :۲۷,۳۵۹ - المتعافون : ۶۸,۹۴۱
فرنسا، المصابون : ۱۶۵,۹۱۱- الوفيات : ۲۳,۶۶۰- المتعافون : ۴۶,۸۸۶
المانيا ، المصابون : ۱۵۹,۹۱۲ الوفيات : ۶,۳۱۴– المتعافون :۱۱۷,۴۰۰
بريطانيا، المصابون : ۱۶۱,۱۴۵الوفيات :۲۱,۶۷۸ المتعافون : -
تركيا، المصابون :۱۱۴,۶۵۳ – الوفيات:۲۹۹۲– المتعافون: ۳۸,۸۰۹
ایران، المصابون :۹۲،۵۸۴ - الوفيات :۵۸۷۷ - المتعافون : ۷۲،۴۳۹
روسيا، المصابون : ۹۳,۵۵۸– الوفيات: ۸۶۷– المتعافون :۸,۴۵۶
الصين، المصابون : ۸۲,۸۵۸ الوفيات :۴,۶۳۳ - المتعافون :۷۷,۵۷۸
انتهى** 1453
تعليقك