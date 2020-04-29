الرئيس روحاني : هنا الخليج الفارسي لا خليج نيويورك

وفي حديثه في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء ، أكد الرئيس روحاني أن الخليج الفارسي كان وما زال يمثل واحدا من مصادر الطاقة الكبرى في العالم وبالتالي فهو منطقة مهمة وحساسة.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا ان الخليج الفارسي يعود الى الشعب الإيراني وهو يحمل هذا الأسم منذ القدم وسيبقى يحمله.

واشار الى أن كل المحافظات المتشاطئة على الخليج الفارسي كخوزستان وهرمزكان وبوشهر وسيستان وبلوجستان والمحافظات القريبة منها ، كانت ومازالت تمثل حارسا أمينا له، وطالما وقفت بوجه الاعتداءات الأجنبية ، وهي تقف اليوم ببسالة للدفاع عن الخليج الفارسي.

يتبع..