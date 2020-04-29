٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١٢:١٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83769256
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الرئيس روحاني : هنا الخليج الفارسي لا خليج نيويورك

الرئيس روحاني : هنا الخليج الفارسي لا خليج نيويورك

طهران/ 29 نيسان/ ابريل/ ارنا - بارك الرئيس روحاني اليوم الوطني للخليج الفارسي وقال ، أن هذا الخليج يمثل لنا ممرا مائيا تاريخيا مهما ، مستطردا أن من الطبيعي أن كل الممرات المائية للبلاد مهمة مثل بحر قزوين ، ولكن بما أن الخليج الفارسي وبحر عمان يتصلان بالمياه الدولية فانهما يتميزان بأهمية خاصة.

وفي حديثه في جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء ، أكد الرئيس روحاني أن الخليج الفارسي كان وما زال يمثل واحدا من مصادر الطاقة الكبرى في العالم وبالتالي فهو منطقة مهمة وحساسة.

وأكد رئيس الجمهورية مجددا ان الخليج الفارسي يعود الى الشعب الإيراني وهو يحمل هذا الأسم منذ القدم وسيبقى يحمله.

واشار الى أن كل المحافظات المتشاطئة على الخليج الفارسي كخوزستان وهرمزكان وبوشهر وسيستان وبلوجستان والمحافظات القريبة منها ، كانت ومازالت تمثل حارسا أمينا له، وطالما وقفت بوجه الاعتداءات الأجنبية ، وهي تقف اليوم ببسالة للدفاع عن الخليج الفارسي.

يتبع..

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