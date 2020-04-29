٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ١:٢٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83769445
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البلاط المصنوع بتقنية النانو يقلل من انتشار التلوث

البلاط المصنوع بتقنية النانو يقلل من انتشار التلوث

كرج/ 29 نيسان/ ابريل/ ارنا - نجح الباحثون في محافظة البرز الايرانية ولأول مرة في العالم باستخدام تقنية النانو في انتاج أنواع من الموزائيك والسيراميك مضادة للبكتريا والفطريات والجراثيم .

واوضح المدير العام لشركة بارس لصناعات النانو في حديث لارنا أن هذه البلاطات تستطيع القضاء على البكتريا والفطريات بنسبة 99,9 بالمئة خلال مدة أربع ساعات ، مضيفا أن شركته زودت في المرحلة الأولى المستشفيات بالكاشي والموزائيك لاستخدامه في صالات العمليات الجراحية وغرف العناية المركزة ، وسيتم الانتاج التجاري لهذه المنتجات قريبا.

واضاف انه نظرا للظروف الحالية السائدة في البلاد فان استخدام هذه المنتجات يكتسب اهمية كبيرة خاصة في المطاعم والمطابخ وصالات الرياضة وفي المنازل خاصة المرافق الصحية.

انتهى** 2344

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