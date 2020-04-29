٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٢:٢٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83769597
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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5957 شخصا

ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران الى 5957 شخصا

طهران/ 29 نيسان / ابريل / ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاربعاء 93 الفا و657 شخصا، وبوفاة 80 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران5957 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  1073 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 93 الفا و 657 حالة لغاية الان بينهم  2965  في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ  73 الفا  و791 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 80 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 5957   شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 453 الاف  و386 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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