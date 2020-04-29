موسوي: الخليج الفارسي سيبقى بحرا للسلام والصداقة مع الجيران

وفي تغريدة له اليوم الأربعاء، أضاف موسوي، "ان الخليج الفارسي ينبوع جياش استضاف جيرانه بكل رحابة صدر وسخاء وعلى مر قرون مديدة، بغض النظر عن اللون، والعرق، واللغة".

وتابع، "ان هذا الخليج دافئ وزاخر بالبركات وأحد مراكز الثقافة والحضارة العريقة في العالم، وسيبقى فارسيا الى الأبد وبحرا للسلام والصداقة مع جيرانه"، مهنئا باليوم الوطني للخليج الفارسي.

انتهى**أ م د