جاك سترو: المحاولات الأميركية الشريرة لتمديد الحظر على إيران ستكون عقيمة

وفي حوار مع مراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) من لندن، أشار جاك سترو الى التقرير الأخير لصحيفة نيويورك تايمز في هذا الصدد وأضاف، ان الولايات المتحدة تسعى وراء استخدام مجلس الأمن كأداة لتقديم حجة ضد إيران، على الرغم من أنها تعلم جيدا بأن ذلك سيواجه معارضة روسيا والصين.

ووصف وزير الخارجية البريطاني الأسبق محاولات الولايات المتحدة في هذا الصدد بأنها "ساذجة وغير مجدية".

ويعتقد جاك سترو أن بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا ستعارض واشنطن ولن تتفق معها بهذا الشأن.

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