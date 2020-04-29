واعظي: الخليج الفارسي رمز للتضامن والفخر للإيرانيين

وأضاف واعظي في مذكرته التي نشرها مساء اليوم الأربعاء، "ان الخليج الفارسي ليس مجرد اسم بين الأسماء الجغرافية وحسب، بل انه رمز للتضامن والفخر للإيرانيين.. فان هذا الاسم العريق يذكر بفروسية أبناء الشعب الإيراني ويروي تاريخا حافلا بالملاحم ومطرزا بحب الوطن.

وصرح: أولئك الذين يحاولون تحريف اسم الخليج الفارسي، هم في الحقيقة يمشون على طريق تحريف التاريخ، لكن التاريخ لا يمكن تحريفه.

وتابع، ان الخليج الفارسي الجميل، ليس فقط مظهرا من مظاهر الجمال اللامحدود وعراقة وطننا الحبيب إيران، بل هو جزء من تاريخ المنطقة وملتقى حقيقي لمصالح إيران وجيرانها ومن شأنه أن يكون مرتكزا للعلاقات الشاملة وحسن الجيرة والتعايش السلمي في المنطقة. وكما كانت إيران عليه في الماضي، فإنها ما زالت مستعدة لأن تأخذ زمام المبادرة في هذا الصدد.

انتهى**أ م د