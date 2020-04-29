الخلیج الفارسي جزء من هویة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة

وفي بيان له اليوم الاربعاء لمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، نوه الادميرال خانزادي بمكانة الجمهورية الاسلامية الايرانية واقتدارها الاقلميي؛ مؤكدا ان ايران لم تكن يوما اقوى في البحر مما هي عليه اليوم، وذلك انطلاقا من قدراتها وطاقاتها الذاتية.

واضاف، ان ايران في مرحلة الخطوة الثانية للثورة الاسلامية ظهرت مختلفة تماما عن الماضي، ونحن من خلال استنادنا على التعاليم الدينية والثورية والحضارية وطاقاتنا الشبابية القوية في البحار سنتخذ خطوات واسعة نحو الحضارة الاسلامية وهو ما يقلق الغرب وستكون نقطة البداية لانهاء هيمنة الاستكبار على المنطقة.

واكد باننا سننشر الامن في البحار ونستفيد من فرصها لصالح السلام والامن الجماعي والتعاون مع الاصدقاء والتصدي للاعداء وسنضع حدا لاطماع الاستكبار التوسعية؛ مضيفا ان ما يقلق العدو في هذه الاجواء ليس قدراتنا العسكرية والسياسية والاقتصادية بل اهداف ايران الاسلامية التي ذاع صيتها عالميا.

واشار الى ان ايران دخلت العالم بقوة العلم والمعرفة في اجواء الحظر الظالم وستذهل العالم.

واعتبر الادميرال خانزادي الاميركيين بانهم الوجه الاخر لعملة السياسة البريطانية البالية اي "فرق تسد" ؛ مردفا : انهم ومنذ اعوام قد خطفوا ثقافة التعاطي والتضامن من المنطقة والعالم، وان التلاعب باسم الخليج الفارسي التاريخي هو جزء من هذه السياسة الاميركية البريطانية الخبيثة في حين ان اسم الخليج الفارسي مثبت عالميا في التاريخ وفي المؤسسات الدولية.

واكد بانه ما دامت اميركا واياديها تصول وتجول في المنطقة فلا معنى للامن الجماعي والعالمي، وقال : ان الامن الاميركي يعني الاغتيال والتهديد وزعزعة الامن وفرض الحروب النيابية على المنطقة والعالم.

كما نوه الى ضرورة انهاء تحركات الاميركيين في المنطقة والعالم عبر الوحدة والتكاتف والتضامن؛ مضيفا : اننا جادون تماما في الحفاظ على السلام والامن الجماعي المستدام داخل المنطقة وسوف لن نسمح لاي جهة خارجية بزعزعة الامن الاقليمي.

انتهى ** ح ع