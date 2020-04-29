بعيدي نجاد يؤكد ضرورة استخدام الاسم الكامل لـ "الخليج الفارسي" في وثائق الأمم المتحدة

وجاءت تغريدة بعيدي نجاد بمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي.

وأضاف السفير الإيراني في لندن، إنه وفقا لتعليمات الامانة العامة للأمم المتحدة الصادرة في 14 ايار/ مايو 1999، (اسم الممر المائي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وشبه الجزيرة العربية هو "الخليج الفارسي" وإنه ينبغي الاستخدام الكامل للتسمية في جميع الوثائق والمنشورات الصادرة عن الامم المتحدة".

ويشار الى ان الامم المتحدة أكدت في وثيقة أخرى صدرت عنها في 18 آب / اغسطس 1994، ان عبارة "الخليج الفارسي" ينبغي استخدامها في جميع الوثائق بدلا من استخدام تسمية "الخليج" وكذلك في حال تكرار التسمية ينبغي استخدامها بشكل كامل.

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