قادرون على تصدير المعدات الطبية الخاصة بمكافحة كورونا

وفي تصريح له اليوم السبت في حفل افتتاح أول دار للابداع وتسريع تنمية الصناعات الإقليمية (برج الدكتور قريب)، أشار ستاري الى الإنجازات المرموقة التي حققتها الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة منذ بداية أزمة كورونا حتى الآن، من أبرزها إنتاج أنواع المعدات الطبية والصحية الواقية، وتصنيع الأجهزة الخاصة بغرف العناية المركزة (السي سي يو والآي سي يو)، وأجهزة المفراس (الأشعة المقطعية)، ومجموعات اختبار الإصابة بكورونا، وأنواع المطهرات، وإنتاج 6 ملايين قناع يوميا.

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