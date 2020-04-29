مسؤول : لإعادة فتح معبري شوشمي وشيخ صالح مع اقليم كردستان العراق

وفي تصريح صحفي على هامش تفقده اليوم الاربعاء معبر برويزخان الحدودي الرسمي، قال "هوشنك بازوند" : ان اغلاق المعابر الحدودية الجنوبية ومهران وخسروي (للحد من انتشار فيروس كورونا)، فرض ظروفا عصيبة للغاية على معبر برويزخان، وهناك 4 الاف و500 شاحنة محملة بسلع الصادرات تصقف حاليا في طابور الانتضار لمغادرة هذا المعبر.

واشار محافظ كرمانشاه الى مباحثاته مع القنصل العام الايراني في السليمانية حول آليات استئناف النشاطات في معبري شيخ صالح وشوشمي واتخاذ الاجراءات المناسبة لتحقيق ذلك.

و وصف بازوند الخدمات في منطقة برويزخان الحدودية الرسمية بانها مطلوبة، لكن الضرورة تقتضي التريث لحين الخروج من ازمة كورونا واعادة فتح المعابر الحدودية الاخرى لخفض الزحمة المرورية في هذه المنطقة.

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