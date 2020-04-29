السفير الايراني في مينسك يتابع الاوضاع الصحية للطلبة الجامعيين الايرانيين في بيلاروسيا

وفي هذا الاتصال الذي جاء في اطار مشاورات السفارة الايرانية المستمرة مع هذه الجامعة فيما يتعلق بالاوضاع الصحية للطلبة الجامعيين الايرانيين وتسهيل ظروف دراستهم، اكد السفير ياري بان اولوية السفارة هي الاطمئنان الى صحة الطلبة الايرانيين.

ودعا السفير الايراني، رئيس الجامعة الطبية الحكومية في بيلاروسيا، لمواصلة قرار الدراسة في الجامعة بصورة غير حضورية بغية تعزيز الظروف الصحية للطلبة الجامعيين الايرانيين.

من جانبه شرح رئيس الجامعة الطبية الحكومية البيلاروسية احدث القرارات المتعلقة بالبرامج الدراسية للجامعة وقال، ان الحفاظ على سلامة الطلبة الجامعيين والكادر التعليمي للجامعة يحظى باهمية فائقة لادارة الجامعة وان جميع التمهيدات اللازمة قد اتخذت في هذا المجال.

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