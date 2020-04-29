واعظي: امیرکا عاجزة حتی بضغوطها القصوی امام القوة الذاتیة للاتفاق النووي

وكتب واعظي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الاربعاء: ان الاتفاق النووي يقف منذ اعوام عقبة كبرى امام المعادين لايران بحيث لا يتوانون عن حياكة اي مؤامرة لتدميرها.

واضاف: الان اصبح العداء للاتفاق النووي العلامة الاكثر وضوحا لمعاداة ايران في المنطقة والعالم.

وتابع واعظي: ان الولايات المتحدة حتى باداة ضغوطها القصوى تقف عاجزة امام القوة الذاتية للاتفاق النووي. الان وعلى اعتاب احد المنجزات الكبيرة للاتفاق النووي على الصعيد العسكري، اخذت تبرز مؤشرات الغضب والتخبط بصورة ملموسة في الجهاز الدبلوماسي لواشنطن.

واكد رئيس مكتب رئيس الجمهورية: ان بناء السلام والفضيلة ومكافحة الحظر واجب مثلما يعد تحسين الحظر وتخريب السلام حربا ضد المصالح الوطنية. ماذا بقي لترامب ان يفعل وماذا بقي لواشنطن ان تفعل ليخرج البعض من الاوهام ويدركوا بان الحكومة الاميركية الراهنة عدو كبير للاتفاق النووي.

انتهى ** 2342