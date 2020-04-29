انعقاد اول اجتماع للجنة تنفيذ قرار قائد الثورة حول تحرير اسهم "العدالة"

وتقرر في هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الاقتصاد والمالية فرهاد دجبسند، المبادرة الى اصدار رمز البورصة لجميع مالكي اسهم "العدالة".

كما تقرر خلال الاجتماع عقد اجتماع استثنائي للمجلس الاعلى للبورصة على وجه السرعة بهدف دراسة الضوابط اللازمة والمصادقة عليها ونقل الاسهم لمالكي اسهم "العدالة".

وقد اصدر قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي قرارا وافق بموجبه على طلب رئيس الجمهورية تحرير اسهم "العدالة".

واشار سماحة القائد الى دور اسهم العدالة في نشر العدالة الاجتماعية وتقوية الاسر قليلة الدخل واكد على التزام بعض الامور في هذه العملية، وقال انه على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة سريعا كي يستفيد المواطنون من منافع اسهمهم على وجه السرعة.