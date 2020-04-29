وزير التعاون: للعمال دور قيّم في الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات كورونا

وخلال اجتماع عقد الاربعاء بعنوان "العامل، التنظيمات والحوار الاجتماعي" اكد شريعتمداري بان العمال بجهودهم الحثيثة كان لهم دور قيم في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا حيث منعوا توقف عجلة الانتاج خاصة انتاج الادوية والكمامات ومواد التعقيم والمواد الغذائية واضاف، ان اصحاب العمل دعموا العمال ايضا خلال هذه الفترة وكانت لهم مواكبة مناسبة في تنفيذ القيود المتخذة للسيطرة على كورونا وهو امر جدير بالاشادة والتقدير.

وفي جانب اخر من حديثه اكد وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي بان الوزارة بذلت جهودها لرفع الحد الادنى من مرتبات العمال لكنه قال في الوقت ذاته، ان وزير العمل ليس الوحيد الذي يتخذ القرار في المجلس الاعلى للعمل اذ هنالك ايضا وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس مؤسسة المعايير اضافة الى 3 مندوبين للعمال و 3 مندوبين لاصحاب العمل، حيث طرحوا وجهات نظرهم.

واضاف، ان هذا الموضوع قد طرح ايضا خلال اجتماعات المجلس الاعلى للعمل وهو ان الزيادة غير المنضبطة للحد الادنى من المرتبات من شانه تصعيد التضخم وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للعمال في البلاد.

انتهى ** 2342