السفير الايراني في العراق يصف ما نسب اليه عن فتح المطارات العراقية بالفبركة والكذب

وقال مسجدي في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" : "ما نقل عن لساني أنه يجب إعادة فتح المطارات العراقية هو فبركة وكذب".
واعرب السفير الايراني في بغداد عن امله بان يختفي فيروس كورونا من المجتمع البشري باسرع وقت.
انتهى ع ص ** 2342
بغداد/30نيسان/ابريل/ارنا- وصف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي ، التصريح المنسوب له بشأن فتح المطارات العراقية بأنه فبركة وكذب.
وقال مسجدي في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" : "ما نقل عن لساني أنه يجب إعادة فتح المطارات العراقية هو فبركة وكذب".
واعرب السفير الايراني في بغداد عن امله بان يختفي فيروس كورونا من المجتمع البشري باسرع وقت.
انتهى ع ص ** 2342
تعليقك