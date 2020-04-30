السفير الايراني في العراق يصف ما نسب اليه عن فتح المطارات العراقية بالفبركة والكذب

وقال مسجدي في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" : "ما نقل عن لساني أنه يجب إعادة فتح المطارات العراقية هو فبركة وكذب".

واعرب السفير الايراني في بغداد عن امله بان يختفي فيروس كورونا من المجتمع البشري باسرع وقت.

انتهى ع ص ** 2342