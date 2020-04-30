٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٥:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2253
رمز الخبر: 83770253
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السفير الايراني في العراق يصف ما نسب اليه عن فتح المطارات العراقية بالفبركة والكذب

السفير الايراني في العراق يصف ما نسب اليه عن فتح المطارات العراقية بالفبركة والكذب

بغداد/30نيسان/ابريل/ارنا- وصف سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد ايرج مسجدي ، التصريح المنسوب له بشأن فتح المطارات العراقية بأنه فبركة وكذب.

وقال مسجدي في تغريدة له على حسابه الخاص في "تويتر" : "ما نقل عن لساني أنه يجب إعادة فتح المطارات العراقية هو فبركة وكذب".

واعرب السفير الايراني في بغداد عن امله بان يختفي فيروس كورونا من المجتمع البشري باسرع وقت.

انتهى ع ص ** 2342

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