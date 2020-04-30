وزير الصحة الايراني: من المحتمل تجدد الاصابة بفيروس كورونا للمتعافين منه

وقال نمكي في تصريح له مساء الاربعاء، انه من الصحيح اننا حققت منجزا مناسبا جدا في مواجهة فيروس كورونا في ذرورة المشاكل الاقتصادية وخفضنا الوفيات الى تحت المائة وكذلك انخفضت المراجعات للمستشفيات الى الحد الادنى الا ان هذا الامر لا يعني انتهاء ازمة كورونا.

واكد انه بناء على ذلك يتوجب متابعة الالتزام الجاد بالبروتوكولات الصحية وعدم التهاون في ذلك بغية السيطرة الكاملة على المرض والقضاء عليه.

واضاف، لقد كنا حتى الامس نتصور بان الافراد الذين اصيبوا بمرض كورونا سيكونون لفترة ما محصنين من الاصابة به وكنا نتصور ايضا بانه لو كان اختبار الـ "سرولوجيا" لشخص ما ايجابيا عاليا فبامكاننا ان نقول بانه سيكون في مامن من المرض لفترة اطول، الا ان الابحاث الجديدة تشير الى ان الفرد المصاب مرة يمكن ان يصاب به مرة اخرى.

وصرح بانه في حال الالتزام بمشروع التباعد الاجتماعي الذكي ستستمر انشطة الاعمال وفي غير هذه الحالة يمكن ان نعود الى الظروف السابقة وحينها ستتضرر الانشطة الاقتصادية والمواطنون جراء ذلك.

واوضح بانه تم اعداد تعليمات من اجل اقامة صلاة الجمعة والجماعة في المدن المصنفة ضمن المناطق البيضاء من حيث الاصابة بفيروس كورونا، مع الالتزام الكامل بالبروتوكولات الصحية.

وصرح بان اغلاق المراقد المقدسة سيستمر لحين حصول الثقة الكاملة بان لا يصاب حتى زائر واحد من اعادة فتحها امام الزوار.

انتهى ** 2342