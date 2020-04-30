رئيس الجمهورية يشيد بجهود وتضحيات العمال الايرانيين

وقال رئيس الجمهورية بالمناسبة : خلال السنوات الاخيرة ولاسيما العام الحالي الذي مرّ بظروف عصيبة للجميع، حيث المشاكل التي تسبب فيها هذا المرض (كورونا) لسلامة الناس واعمالهم، واصل العمال الاعزاء نشاطهم داخل المصانع وكرّسوا جل طاقاتهم لتلبية احتياجات البلاد.

واضاف : نحن اليوم نشاهد بان المحاصيل الزراعية والمنتجات الغذائية والصحية متوفرة لدى الشعب، وذلك بفضل جهود عمالنا الاعزاء.

وتابع، انه الى جانب التضحيات العظيمة للكوادر الطبية والعلاجية خلال الفترة الراهنة، لقد بذل العمال ايضا جهدهم وقدموا التضحيات لتلبية احتياجات الناس.

واكد روحاني : ان جهودنا تمحورت في هذه الايام على حماية سلامة الشعب، ومن ثم توفير احتياجاتهم لدى الاسواق، ومواصلة النشاطات في المصانع والورش.

انتهى ** ح ع