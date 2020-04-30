شحنة جديدة من الوقود النووي تصل محطة بوشهر جنوبي البلاد

وافاد مركز الدبلوماسية العامة والاعلام بمنظمة الطاقة النووية الايرانية، (الاربعاء)، ان شحنة الوقود الجديدة جاءت في اطار البرنامج السنوي لتبديل الوقود النووي في محطة بوشهر النووية الوحيدة على صعيد ايران والشرق الاوسط، والتي سيتم استخدامها في ضخ ما يبلغ 1000 ميغاواط من الطاقة النقية الى شبكة الكهرباء العامة للبلاد.

ويضيف هذا التقرير، ان التعاون النووي بين ايران وروسيا لايزال قائما رغم الظروف العصيبة والقيود الناجمة عن جائحة كورونا، وفي اطار البروتوكولات الصحية والبرامج المحددة لدى البلدين.

انتهى ** ح ع