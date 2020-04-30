الرئيس روحاني يعرب عن ارتياحه لانخفاض موشر الاصابات بفيروس كورونا في البلاد

جاء ذلك في تصريح للرئيس روحاني، خلال مراسم تدشين مجموعة من المشاريع التنموية الوطنية التابعة لوزارتي الطاقة والجهاز الزراعي، عبر الفيديو كنفرانس اليوم الخميس في محافظة ايلام (غربي البلاد).

واضاف رئيس الجمهورية : نحن حققنا انجازات ملحوظة مقارنة بسائر الدول في مجال مكافحة فيروس كورونا؛ لكن ينبغي علينا مواصلة جهدنا في اطار الاجراءات المحددة لاحتواء هذا المرض والحد من اعداد الاصابات والوفيات لغاية توفير كامل المعدات المطلوبة في هذا السياق.

واكد روحاني، انه لا يمكن تحديد نهاية واضحة لهذا المرض، بما يلزم على الجميع استمرار التعاون والتضامن فيما بينهم لمكافحة الفيروس؛ مضيقا ان جميع اركان البلاد بما في ذلك القوات المسلحة والكوادر الطبية والعلاجية والمؤسسات الاغاثية والمراكز الصناعية تقف الى جانب الشعب في هذا المسار.

وتابع، ان الجانب الاكبر من المسؤولية في مجال مكافحة كورونا تقع على وزارة الصحة، لكن رمز النجاح يكمن في دعم وتعاون الشعب مع الكوادر الطبية والعلاجية في البلاد.

يتبع ...** ح ع