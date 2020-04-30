وزارة الصحة تعلن 71 حالة وفاة جديدة في ايران

واوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي الخميس، ان التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في ايران سجلت 983 اصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر اليوم الخميس (30 نيسان /ابريل) ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 94 الفا و640 شخصا.

وتابع، انه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في ايران 75 الفا و103 شخصا لحد اليوم.

كما اعلن متحدث الصحة الايرانية، عن اجراء ما يبلغ 463 الفا و295 اختبارا طبيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا لدى 126 مختبرا في انحاء البلاد.

انتهى ** ح ع