٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٣:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83770890
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في اخر حصيلة انتشار كورونا على صعيد البلاد؛

وزارة الصحة تعلن 71 حالة وفاة جديدة في ايران

وزارة الصحة تعلن 71 حالة وفاة جديدة في ايران

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" اليوم الخميس وفي اخر حصيلة انتشار فيروس كورونا على صعيد البلاد، ان اجمالي عدد المصابين بلغ لحد الان 94 الفا و640 شخصا، والمتوفين 6028 شخصا بعد تسجيل 71 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واوضح جهانبور خلال مؤتمره الصحفي اليومي الخميس، ان التقارير المخبرية وتقارير جامعات العلوم الطبية في ايران سجلت 983 اصابة جديدة على مدى 24 ساعة ولغاية ظهر اليوم الخميس (30 نيسان /ابريل) ليرتفع اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا داخل البلاد 94 الفا و640 شخصا.

وتابع، انه بناء على ذات الاحصائيات فقد بلغ اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في ايران 75 الفا و103 شخصا لحد اليوم.

كما اعلن متحدث الصحة الايرانية، عن اجراء ما يبلغ 463 الفا و295 اختبارا طبيا للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا لدى 126 مختبرا في انحاء البلاد.

انتهى ** ح ع

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