وزيرا خارجية ايران وباكستان يناقشان التطورات السياسية في افغانستان

وفي وقت سابق من اليوم الخميس ايضا، اجرى ظريف و وزير خارجية تركمانستان مباحثات هاتفية، تناولا خلالها العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا والحظر.
انتهى ** ح ع
طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – استعرض وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ونظيره الباكستاني "شاه محمود قريشي"، خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الخميس، اخر المستجدات بشان العلاقات الثنائية ومكافحة فيروس كورونا والحظر، الى جانب التطورات على السياسية في افغانستان.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس ايضا، اجرى ظريف و وزير خارجية تركمانستان مباحثات هاتفية، تناولا خلالها العلاقات الثنائية ومكافحة كورونا والحظر.
انتهى ** ح ع
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