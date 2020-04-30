٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٤:٣٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83770983
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شمخاني : فكر المعلم وجهود العامل دعامة لامثيل لها في رقيّ البلاد

شمخاني : فكر المعلم وجهود العامل دعامة لامثيل لها في رقيّ البلاد

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني" : ان فكر المعلم وتضحيات العامل تشكل دعامة لا مثيل لها في سياق تالق ورقيّ البلاد ومن اهم عناصر تكوين القوة والحفاظ على الامن الوطني.

واضاف الادميرال شمخاني في تغريدة له اليوم : ان التعليم والتربية السليمة، تشكل قاعدة الاساس لتحقيق قفزة الانتاج.

وتابع : انني اقدم التهاني بمناسبة يوم المعلم ويوم العمال العالمي الى ركيزتي المجتمع الايراني.

انتهى ** ح ع
 

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