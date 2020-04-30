شمخاني : فكر المعلم وجهود العامل دعامة لامثيل لها في رقيّ البلاد

واضاف الادميرال شمخاني في تغريدة له اليوم : ان التعليم والتربية السليمة، تشكل قاعدة الاساس لتحقيق قفزة الانتاج.
وتابع : انني اقدم التهاني بمناسبة يوم المعلم ويوم العمال العالمي الى ركيزتي المجتمع الايراني.
انتهى ** ح ع
طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "الادميرال علي شمخاني" : ان فكر المعلم وتضحيات العامل تشكل دعامة لا مثيل لها في سياق تالق ورقيّ البلاد ومن اهم عناصر تكوين القوة والحفاظ على الامن الوطني.
واضاف الادميرال شمخاني في تغريدة له اليوم : ان التعليم والتربية السليمة، تشكل قاعدة الاساس لتحقيق قفزة الانتاج.
وتابع : انني اقدم التهاني بمناسبة يوم المعلم ويوم العمال العالمي الى ركيزتي المجتمع الايراني.
انتهى ** ح ع
تعليقك