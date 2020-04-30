روحاني : الاعلان عن المدن البيضاء وعودة النشاطات الى طبيعتها قريبا

واضاف الرئيس روحاني في تصريحه اليوم الخميس باجتماع مسؤولي اللجان التابعة للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ان الهدوء النسبي الملحوظ في بعض المحافظات والمدن من حيث انتشار فيروس كورونا، تحقق نتيجة للتعاون الشعبي المناسب مع المسؤولين والاهتمام بالنصائح والتحذيرات الصحية السائدة في البلاد.

وتابع، ان تقارير وزارة الصحة تشير الى ان اهالي المناطق الصفراء القريبة من الوضعية البيضاء، نفّذوا ما يبلغ عن 80 بالمئة من البروتوكولات الصحية والوقائية هناك.

واكد روحاني، ان هكذا التزام قائم على الوعي من جانب المواطنين يبعث على الفخر الكبير ومؤشر على الاواصر الوثيقة القائمة بين الشعب والحكومة وثقة الناس بالمسؤولين.

واوضح، ان زيادة فحوصات الكشف عن الاصابة بفيروس كورونا وتحديد الحالات المشبوهة عبر مشروع الغربلة الصحية بواسطة وزارة الصحة الى جانب امتثال الشعب للنصائح الطبية وحجر المصابين، كل ذلك ادى الى انخفاض في نسبة المراجعات الى المراكز العلاجية اليوم.

وفيما اشاد بجهود الشركات المعرفية والمراكز العلمية الايرانية لانتاج الادوات الاساسية الوقائية مثل عدة الكشف عن الاصابة والاقنعة الوقائية واجهزة التنفس الاصطناعي والقفازات، اكد رئيس الجمهورية ان الاجراءات متواصلة لدى هذه الشركات ايضا بهدف انتاج اللقاح والدواء لمعالجة المرضى المصابين بهذا المرض.

انتهى ** ح ع