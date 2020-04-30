٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٦:٢٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83771072
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السفير الايراني يبحث ونائب رئيس وزراء كردستان العراق في تنمية العلاقات بين الجانبين

السفير الايراني يبحث ونائب رئيس وزراء كردستان العراق في تنمية العلاقات بين الجانبين

بغداد / 30 نيسان/ ابريل / ارنا – اجرى السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي" اليوم الخميس، مباحثات مع نائب رئيس وزراء اقليم كردستان العراقي "قباد طالباني"، حول سبل تنمية العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما تناول مسجدى خلال اللقاء الذي جرى بمقر السفارة الايرانية في بغداد، القضايا الراهنة على الساحة العراقية، فضلا عن الاواصر المشتركة بين ايران واقليم كردستان العراق وآليات توسيع هذه العلاقات.

وكان قباد طالباني (نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني)، قد وصل امس الاربعاء على راس وفد الى العاصمة العراقية، في ثاني زيارة له خلال اسبوعين من اجل تسوية القضايا المتعلقة بالعلاقات بين الاقليم والحكومة المركزية في بغداد.

والتقى الوفد الكردستاني امس بكل من السفير الامريكي في بغداد، ورئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة العراقي "السيد عمار الحكيم".

انتهى ** ح ع

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