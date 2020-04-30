٣٠‏/٠٤‏/٢٠٢٠ ٧:٤٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83771141
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ظريف يبحث ونظيره الكوبي الحظر الامريكي الاحادي ضد البلدان المستقلة

ظريف يبحث ونظيره الكوبي الحظر الامريكي الاحادي ضد البلدان المستقلة

طهران / 30 نيسان / ابريل / ارنا – اجرى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" مباحثات اليوم الخميس مع نظيره الكوبي "برونو رودريغز باريلا"، حول اخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والحظر الامريكي الاحادي وغير القانوني ضد الدول المستقلة، فضلا عن التعاون العلمي والطبي لاسيما في مجال مكافحة كورونا بين طهران وهافانا.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، جرت مباحثات هاتفية بين وزير الخارجية الايراني والمشرف على الخارجية الافغانية حول اخر المستجدات بشان العلاقات الثنائية وعملية الحوار السياسي في هذا البلد، فضلا عن مكافحة فيروس كورونا وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهرات وكابول.

يضاف الى ذلك، استعرض وزيرا الخارجية الايراني والباكستاني في اتصال هاتفي اخر اليوم، اخر التطورات السياسية على الساحة الافغانية والعلاقات الثنائية بين طهران واسلام اباد وقضايا الحظر.

وفي محادثاته (قبل ظهر اليوم) مع وزير خارجية تركمانستان، تناول ظريف العلاقات الثنائية وقضايا اخرى بما فيها الحظر ومكافحة فيروس كورونا.

انتهى ** ح ع

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