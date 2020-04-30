كمالوندي : نقترب من الاكتفاء الذاتي في صيانة محطة بوشهر النووية

واضاف كمالوندي في تصريح له اليوم الخميس : ان معظم عمليات الصيانة بمحطة بوشهر تتم حاليا على ايدي الخبراء الايرانيين، وربما سنكون خلال العامين القادمين في غنى عن خدمات المختصين الروس لهذا الغرض.

وفي معرض الاشارة الى تبديل الوقود النووي والصيانة السنوية لدى المحطة، اوضح ان هذه العمليات تتم كل عامين في محطة بوشهر النووية وذلك على غرار سائر المحطات النووية.

ولفت انه في ظل ظروف انتشار كورونا الراهنة، ستنفذ عملية تبديل الوقود خلال مرحلتين حيث لا يوجد ضغط في استهلاك الطاقة الكهربائية؛ مضيفا ان المرحلة الاولى بدات بالفعل في نيسان /ابريل الحالي، والاخرى ستكون خلال موسم الخريف القادم.

وكانت منظمة الطاقة النووية الايرانية، اعلنت (امس الاربعاء) وصول شحنة وقود نووي جديدة بالتعاون مع شركة "روس اتم" الروسية؛ موضحة ان هذه الشجنة جاءت في اطار البرنامج السنوي لتبديل الوقود النووي بمحطة بوشهر النووية الوحيدة على صعيد ايران والشرق الاوسط، والتي سيتم استخدامها لضخ ما يبلغ 1000 ميغاواط من الطاقة النقية الى شبكة الكهرباء العامة للبلاد.

واكدت المنظمة الوطنية، ان التعاون النووي بين ايران وروسيا لايزال قائما رغم الظروف العصيبة والقيود الناجمة عن جائحة كورونا، وفي اطار البروتوكولات الصحية والبرامج المحددة لدى البلدين.

انتهى ** ح ع