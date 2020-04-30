فحص 23 ملیون شخص في المرحلة الثانية للتعبئة الوطنية لمكافحة كورونا في ايران

وقال رئيسي في تصريح له اليوم الخميس انه في المرحلة الاولى تم فحص نحو 71 مليون شخص في البلاد من ضمنهم 5 ملايين و 800 الف اعمارهم فوق 60 عاما.

واشار الى انه تم في اطار المرحلة الاولى اقامة 1200 مركز للكشف عن فيروس "كوفيد-19" واضاف، انه في المرحلة الاولى احيل نحو 780 الف شخص الى المستشفيات والمركز الطبية فيما نفذ الحجر الصحي لنحو 22 الفا في المنزل واحتاج 9 الاف للخدمات الطبية في المستشفى والرقود فيها.

واوضح انه ومع تنفيذ مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة كورونا كان عدد الراقدين في المستشفيات نحو الف يوميا الا ان العدد انخفض الى 500 .

واضاف، ان 15 بالمائة من الافراد الذين راجعوا المختبرات الميدانية كانت اصابتهم بالفيروس قطعية كما ان 21 بالمائة من الافراد الذين كانوا على صلة بالمصابين كانت نتائج اختبار الاصابة ايجابية لهم.

وتابع رئيسي انه تم لغاية الان اقامة 389 مركزا ميدانيا لاخذ العينات وسيزداد العدد الى 420 مركزا قريبا.

يذكر ان عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ لغاية اليوم 94640 والمتعافين 75103 والمتوفين 6028 شخصا.

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