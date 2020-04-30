الصحة الايرانية: وجود حتى مريض كورونا واحد يعني ان الظروف غير طبيعية

وفي تصريحه الخميس خلال اجتماع لجنة الوقاية والمكافحة لمرض كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال حريرجي، ان وجود حتى مريض كورونا واحد في محافظة او في كل البلاد يستلزم اليقظة الكاملة في المجتمع كله وهذا يعني ان الظروف مازالت غير طبيعية.

واضاف، ان تفشي مرض كورونا في كل الدول؛ الكبيرة والمتوسطة والصغيرة؛ بدا من مريض واحد وان اخطر شيء هو انه لو تصور المواطنون بان الظروف اصبحت طبيعية.

وتابع المساعد العام لوزير الصحة، ان الابحاث تشير الى ان 21 من الافراد ذوي الصلة بالمصاب بمرض كورونا كانت الاختبارات التي اجريت لهم ايجابية.

واشار الى تصنيف مناطق البلاد الى بيضاء وصفراء وحمراء من حيث نسبة الاصابة بفيروس كورونا، وقال، انه سيتم في غضون الايام القادمة السماح لمزاولة الانشطة والاعمال بصورة اوسع في المناطق البيضاء.

واكد ضرورة استمرار الوقاية والتزام الظروف والبروتوكولات الصحية لان المدينة المصنفة ضمن البيضاء لو زاد فيها حتى مريض واحد في الاسبوع عن المستوى المحدد فانها ستنتقل الى الحالة الصفراء وحينها تتغير الظروف ويتم وضع قيود اكثر وفقا للحالة الصفراء.

انتهى ** 2342