موسكو: محاولات اميركا لتمديد الحظر التسليحي على ايران عبثية

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "ريانوفوستي" الروسية الخميس اعتبر ريابكوف قرار مجلس الأمن الدولي 2231 بأنه يمنع تمديد حظر الأسلحة على ايران .

واضاف، ان موضوع شراء وبيع ايران للمعدات العسكرية قد تم حله بصدور القرار 2231 لمجلس الامن الدولي وان هذا النظام الخاص سينتهي في أكتوبر 2020 اي بعد فترة 5 اعوام من صدور القرار، ولا يوجد اي تراجع عنه.

وأشار المسؤول الروسي إلى وضع الاتفاق النووي وقال إن على الولايات المتحدة أن تعود إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي قبل الحديث عن أحكام القرار 2231 من أجل تحقيق أهدافها السياسية.

واشار ريابكوف الى انتقاد موسكو لاجراءات واشنطن في هذا الاطار وقال انه ينبغي اساسا تنفيذ القرار 2231 بالكامل ويتعين على جميع البلدان تنفيذ نص وروح هذا القرار دون استثناء وللاسف ان اميركا لا تكتفي الان فقط بتطبيق ما تريده من بنود هذا القرار بشكل تعسفي بل تسعى ايضا الى منع باقي الدول من تنفيذ القرار من خلال التهديد بفرض عقوبات وقيود أخرى عليها.

واعتبر هذا السلوك الاميركي بانه مظهر اخر لسياسة فرض الضغوط وأضاف انه في السنوات الأخيرة، كانت أداة السياسة الخارجية الأميركية هي العقوبات فقط، ولم نعد نرى لديهم أي رغبة في التفاوض أو حل المشكلات من خلال طاولة المفاوضات.

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