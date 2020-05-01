دبلوماسي روسي: لا جدوى من محاولات اميركا للادعاء بالعضوية في الاتفاق النووي

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" انتقد اوليانوف وهو ايضا مندوب روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محاولات اميركا للادعاء بانها مازالت عضوا في الاتفاق النووي وكتب: ان هذه الخطوة هي اشبه ما تكون بالاستهزاء بالعقل السليم وان الافراد الذين يفكرون بها لا يقدمون المشورة الصائبة لمسؤولي البيت الابيض.

واضاف: ان السلوكيات المخجلة يجب ان تكون لها حدود كي لا تسيء الى السياسة الوطنية لبلادهم باسوأ صورة ممكنة.

وفي تصريح سابق له قال اوليانوف، ان اميركا تريد عبر الادعاء بانها مازالت من الناحية القانونية عضوا في الاتفاق النووي، التاكيد على هذا الامر بان لها الحق وفقا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي ان تستخدم آلية الزناد التلقائي (آلية فرض الحظر التلقائي) ضد ايران.

ووصف مندوب روسيا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا السلوك الاميركي بانه مخجل وانتهازي تماما.

انتهى ** 2342