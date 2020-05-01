جهانغيري : المعلمون رفعوا راية التعليم عاليا في ظل المواجهة مع كورونا

وفي تغريدة له على تويتر اليوم الجمعة تقدم جهانغيري بالتهاني والتبريكات لكل المعلمين والاساتذة والمربين بمناسبة يوم المعلم ، مشيرا الى أن التربية والتعليم هما المرحلة الأولى للتنمية والتغلب على الصعاب ، وأن المعلم هو المرشد الكبير في هذا الطريق .

واضاف النائب الأول لرئيس الجمهورية، أن سبيل المجتمع للخروج بسلامة من أزمة كورونا لاينحصر بالتحمل والمواجهة بل بفتح نظام التعليم بكل مستوياته ، وهذه مسؤولية وطنية كبيرة.

يصادف اليوم الجمعة، الاول من ايار/مايو يوم المعلم في ايران، ذكرى استشهاد المننظر والفيلسوف الايراني العلامة آية الله الشهيد مرتضى مطهري والذي اغتيل ابان انتصار الثورة الاسلامية في ايران على يد جماعة زمرة "فرقان" الارهابية 1979.

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