٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ١١:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83771429
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منظمة الصحة العالمية : فيروس كورونا بات وباء عالميا

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

لندن /1 ايار / مايو /ارنا – بحسب مصادر وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، فقد بلغت حصيلة انتشار فيروس كورونا المستجد في انجاء العالم لغاية اليوم الجمعةعلى الشكل التالي :

- اجمالي عدد الاصابات : 3,308,643 شخصا

- اجمالي عدد الوفيات : 234,123  شخصا

- اجمالي عدد المتعافين :1,042,981 شخصا

اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :  

آمریکا، المصابون : 1,095,210 - الوفيات : 63,861 - المتعافون : 155,737

اسبانیا، المصابون : 239,639 - الوفيات :  24,543 - المتعافون : 137,984

ايطاليا، الاصابات : 205,463 – الوفيات : 27,967 - المتعافون : 75,945

بريطانيا، المصابون : 171,253  الوفيات : 26,771- المتعافون  : -

فرنسا، المصابون : 167,178 - الوفيات : 24,376 - المتعافون :  49,476

المانيا ، المصابون : 163,009  الوفيات :6,623 – المتعافون :123,500

تركيا، المصابون : 120,204 – الوفيات: 3,174 – المتعافون: 48,886

روسيا، المصابون : 106,498 – الوفيات: 1073 – المتعافون : 11,619

ایران، المصابون : 94,640 - الوفيات : 6028 - المتعافون : 75,103

البرازيل، المصابون : 87,187 الوفيات : 6006 - المتعافون : 35,935

انتهى** 2344


    

    
    

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