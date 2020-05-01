آخر الإحصائيات حول انتشار فيروس كورونا على الصعيد العالمي

- اجمالي عدد الاصابات : 3,308,643 شخصا
- اجمالي عدد الوفيات : 234,123 شخصا
- اجمالي عدد المتعافين :1,042,981 شخصا
اما الدول التي سجّلت اكبر نسبة من الاصابات والوفيات والشفاء من هذا الوباء، هي :
آمریکا، المصابون : 1,095,210 - الوفيات : 63,861 - المتعافون : 155,737
اسبانیا، المصابون : 239,639 - الوفيات : 24,543 - المتعافون : 137,984
ايطاليا، الاصابات : 205,463 – الوفيات : 27,967 - المتعافون : 75,945
بريطانيا، المصابون : 171,253 الوفيات : 26,771- المتعافون : -
فرنسا، المصابون : 167,178 - الوفيات : 24,376 - المتعافون : 49,476
المانيا ، المصابون : 163,009 الوفيات :6,623 – المتعافون :123,500
تركيا، المصابون : 120,204 – الوفيات: 3,174 – المتعافون: 48,886
روسيا، المصابون : 106,498 – الوفيات: 1073 – المتعافون : 11,619
ایران، المصابون : 94,640 - الوفيات : 6028 - المتعافون : 75,103
البرازيل، المصابون : 87,187 الوفيات : 6006 - المتعافون : 35,935
انتهى** 2344
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