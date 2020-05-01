ايران تعلن استعدادها لتطوير التعاون الطبي مع تركمانستان

وقال ارباب خالص اليوم الجمعة في حديث مع مراسل ارنا، ان ايران لديها طاقات جيدة للتعاون الطبي مع دول المنطقة خاصة دولة تركمانستان الشقيقة والجارة والمسلمة.

واشار الى الاجراءات الجيدة التي قامت بها تركمانستان في مجال تطوير الصحة العامة وتوفير البني التحتية اللازمة في هذا المجال، وقال انه لحسن الحظ فان ايران وتركمانستان لديهما علاقات جيدة في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وان تطوير هذا التعاون في مجالات اخرى مثل الطب والعلاج والصحة يشكل امرا ضروريا ايضا.

وصرح ان الطاقات والقدرات والكوادر الطبية والعلاجية المتخصصة التي تمتلكها ايران على المستويين الاقليمي والعالمي، شكلت حافزا للدول الاخرى بالاستفادة منها وان تتعاون مع ايران في المجالات الطبية والعلاجية.

وقال ان السياحة الطبية تشكل اليوم جزءاً من صناعة السياحة في العالم ، وان ايران خاصة مدينة مشهد المقدسة تتمتع بطاقات وقدرات هائلة في مجال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والصحية بحيث اصبحت هذه المدينة حاليا قطب للسياحة الطبية في المنطقة في ظل التكاليف المناسبة لهذه الخدمات .

انتهى**2018