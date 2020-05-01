إيران تنتقد بريطانيا لبيعها السلاح الى السعودية

وكتب عباس موسوي في حسابه على تويتر اليوم الجمعة: بالنظر إلى أن الفضائع التي ارتكبت في اليمن وضعت هذا البلد على حافة أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي اقترنت بتفشي فيروس كوفيد 19 ، منوها الى أن الحكومة البريطانية حققت الأرباح من صادرات الأسلحة إلى السعودية ولوثت أيديها بدماء الأبرياء في اليمن، داعيا بريطانيا الى انتهاج المسار التاريخي الصحيح.

وكانت وكالة ارنا نقلت في ايلول/ سبتمبر الماضي عن تقرير لمنظمة اكسفام أن ميزان بيع الاسلحة الى السعودية من الحكومة البريطانية قد ارتفع بنسبة 45 بالمئة ، حيث قامت حكومات حزب المحافظين ببيع ما قيمته ستة مليارات واربعمئة مليون باوند من السلاح الى السعودية مابين عامي 2015 و 2019 ، كما كان لبريطانيا دور بارز في تدريب وتأهيل القوات السعودية ، كل هذا يحصل في الوقت الذي تزعم بريطانيا انها من دعاة وقف الحرب في اليمن.

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