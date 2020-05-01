الصحة العالمية : سنمكن إيران من الحصول على الخدمات الصحية

ولدى تفقده مساء امس الخميس مركز انتاج الكمامات في طهران قال هيملمان ، أن منظمة الصحة العالمية تسعى للتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة الايرانية لبحث القضايا المتعلقة بالحظر الامريكي وتأثيره على مكافحة كورونا في إيران.

واضاف إن المعلن رسميا هو أن الحظر لم يطبق على القضايا الصحية، لكننا نمتلك المعلومات التي تؤكد أن الحظر أوجد عراقيل كثيرة في طريق تأمين اللوازم الصحية لإيران ، ومن هنا فان منظمة الصحة العالمية تنسق مع طهران لتأمين بعض التجهيزات التي تحتاجها في اطار مكافحة كورونا.

واشار ممثل منظمة الصحة العالمية في إيران الى أن الأمم المتحدة ومنذ انتشار كورونا دعت الى رفع الحظر عن جميع الدول ، ونظرا لأهمية هذا المطلب فان الصحة العالمية تبذل اقصى الجهود لايصال الخدمات الصحية الى جميع الشعوب بمافيها الشعب الإيراني.

وتطرق هيملمان الى زياراته الميدانية للمراكز ذات العلاقة بمواجهة كورونا في إيران كالمختبرات والمستشفيات ومراكز الاغاثة، معربا عن ارتياحه لكل ما شاهده وخاصة جموع المتطوعين والكادر الصحي الذي يقف في الخط الأول من المواجهة.

واضاف ان من الدروس التي تعلمتها في إيران هو التحمل والصمود الذي دفع الجميع لتهيئة مستلزمات المواجهة مع كورونا من الكمامات والمعقمات واجهزة التنفس الاصطناعي وكل اللوازم الضرورية وكل ذلك في زمن قياسي ، واللافت أن منتجات ايران في هذا المجال تلقى اقبالا في دول المنطقة.

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