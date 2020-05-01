وفيات كورونا تسجل انخفاضا ملحوظا في إيران

واعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة 95 الفا و646 شخصا، وبوفاة 63 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 6091 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 1006 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 95 الفا و 646 حالة لغاية الان بينهم 2899 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 76 الفا و318 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 63 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 6091 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة : ان 475 الفا و23 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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