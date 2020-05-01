جهانغيري يثني على شركة النحاس الوطنية لتسجيلها رقما قياسيا في انتاج الكاثود

وفقا للمنظمة الإيرانية لتطوير وتجديد صناعات التعدين الإيرانية (Imidro)، تمكنت شركة النحاس على الرغم من الحظر، من تسجيل أرقام قياسية لا مثيل لها ودائمة في مجال الإنتاج والمبيعات في العام الماضي، والتي تتماشى مع "قفزة الإنتاج" وتوفير البنية التحتية لزيادة الإنتاج.

إن الأداء الرائع لشركة النحاس خلال العام الماضي، تمثل في نمو المبيعات بنسبة 127٪ مقارنة بالعام السابق، الاهتمام بالمسؤوليات الاجتماعية والسلامة والصحة للموظفين، تسجيل إنتاج مليون و180 الف و127 طن من النحاس المركز كأعلى إنتاج للمركز منذ إطلاق الشركة، وإنتاج صهر آنود النحاس بمقدار 240 الف و30 طن، كرقم قياسي في الإنتاج منذ افتتاح هذا المصنع، وإجمالي إنتاج الأنود للشركة بأكملها في العام بمقدار 30 ألف و446 طن، وتسجيل رقم انتاج 8 آلاف و210 طن من تركيز الموليبدينوم كأعلى إنتاج للشركة.

كما تمكنت الشركة أيضا في العام الماضي، من تصدير منتجات بقيمة أكثر من مليار و9 ملايين و226 ألف و957 دولار (أكثر من ضعف مبيعات التصدير في العام السابق) ، مسجلة رقما قياسيا في المبيعات الأجنبية بقيمة تتجاوز 116 مليار و 608 مليون ريال (أعلى معدل في أرباح الصادرات) .

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