کدخدائی : الغرب ما زال یسیَس موضوع حقوق الانسان

وفي تغريدة له على تويتر قال عباس كدخدائي : ان تضييق الحكومة الالمانية على المسلمين اللبنانيين يدل على تمسك الحكومات الغربية في الدفاع عن الارهاب الرسمي ، ولامعنى عندها لمصطلح (حقوق الانسان) بل تستخدمه كاداة ضد الشعوب العزلاء.

وكانت وكالة ارنا ذكرت امس الخميس ان وزارة الداخلية الالمانية قررت حظر جميع نشاطات حزب الله اللبناني في المانيا.

يذكر ان امريكا والكيان الصهيوني مارسا قبل ذلك ضغوطا على المانيا لحظر نشاطات حزب الله ، وصادق البرلمان الالماني في ديسمبر الماضي على لائحة دعا فيها حكومة المستشارة الالمانية ميركل الى حظر جميع نشاطات حزب الله على الاراضي الالمانية.

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