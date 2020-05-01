٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٧:٥٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83771823
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روحاني يدعو لتفعيل الشركات النفطية في البورصة

روحاني يدعو لتفعيل الشركات النفطية في البورصة

طهران/ 1 أيار/ مايو/ ارنا - أكد الرئيس حسن روحاني ضرورة تفعيل مشاركة الشركات النفطية والبتروكيماوية في سوق البورصة بهدف تقوية هذه السوق في البلاد.

وفي اتصال هاتفي مع وزير النفط الايراني بيجن زنغنه مساء اليوم الجمعة ، تطرق روحاني الى عرض اسهم الشركات الحكومية في سوق البورصة داعيا الى المساهمة الفاعلة لشركات النفط والبتروكيماويات في هذه السوق .

واضاف روحاني : ان وزارة النفط يمكن ان تكون الرائدة لتحقيق شعار (قفزة الانتاج) من خلال بذل مزيد من الجهود لمتابعة تنفيذ مشاريعها رغم الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الحظر الامريكي.

من جهته قدم وزير النفط لرئيس الجمهورية صورة عن آخر تطورات السوق العالمية والتطورات المستقبلية المحتملة لهذه السوق.

كما قدم زنغنه شرحا كاملا عن سير العمل في المشاريع الخاصة بوزارة النفط.

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