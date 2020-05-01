٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٠ ٩:٢٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83771865
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نوبخت یقدم تقریرا لرئیس الجمهوریة حول میزانیة البلاد

نوبخت یقدم تقریرا لرئیس الجمهوریة حول میزانیة البلاد

طهران / 1 ایار / مایو /ارنا- استفسر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت، عن اخر اوضاع الميزانية العامة للبلاد من حيث العوائد وادارة النفقات في الظروف الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا وكذلك تخصيص الاعتمادات للاجهزة المختلفة.

واشار الرئيس روحاني الى الظروف الاقتصادية السائدة في البلاد اليوم بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية في مرحلة ما بعد كورونا، واعز الى رئيس منظمة التخطيط والميزانية لاعداد تقرير كامل عن اوضاع ميزانية البلاد للعام الايراني الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) لتقديمه في اجتماع السبت للجنة التنسيق الاقتصادي لرؤساء السلطات الثلاث.  

من جانبه قدم مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية في هذا الاتصال الهاتفي تقريرا لرئيس الجمهورية حول اوضاع الميزانية العامة للبلاد وتحقيق العوائد وادارة النفقات وتخصيص الاعتمادات للاجهزة المختلفة.

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